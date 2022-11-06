Gaziantep FK sahasında Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakika Kemen ve 88. dakikada Ramazan Civelek kaydetti.
Gaziantep FK'nın tek golü ise 52. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.
Bu sonuçla Kayserispor, 23 puanla 5. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 15 puanla 10. sırada kendine yer buldu.
Gaziantep FK, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kayserispor ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.