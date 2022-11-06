Gaziantep FK sahasında Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu

SON DAKİKA: TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! 2022 TOKİ kura çekilişi ne zaman başlıyor, ilk çekilik hangi illerde yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?