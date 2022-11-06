Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi Arthur Masuaku'nun sürpriz sakatlığı ile şok yaşadı. Dün ÜmraniyeNevzat Demir Tesisleri'ndekampta yer alan DemokratikKongolu futbolcu, sol dizindekiağrılardanşikayetçi oldu. Doktorların kontrolü sonrası kendisini denemeye alan 28 yaşındaki oyuncunun ağrılarının Nef Stadı'na hareket edilecek zamana kadar geçmesi beklendi.
UMUT MERAŞ: "BENİ DEĞİŞTİRİN!"
Ancak Masuaku'nun durumunda bir değişiklik olmadı ve 21 kişilik kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlılarda sakatlanan bir diğer futbolcu ise Valentin Rosier oldu… Fransız yıldız, sağ baldırındakiproblem nedeniyle 40. dakikadayerini Tayfur'a bırakmak zorundakaldı. Umut Meraş da attığı depar sonrası devam edemedi ve 70'te oyundan alındı. Böylece Beşiktaş üç bekini sakatlığa kurban vermiş oldu. Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez maç kadrosuna girdi. Kanadalı yıldız,yedek soyunurkenteknik direktörŞenol Güneş Dele Alli'yi kesti.