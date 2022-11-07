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Giriş Tarihi: 7.11.2022 22:21 Son Güncelleme: 7.11.2022 22:22

Hatayspor-Başakşehir maçı nefesleri kesti! Hatay'da gol düellosu...

AA
Hatayspor-Başakşehir maçı nefesleri kesti! Hatay’da gol düellosu...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor, sahasında Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Geri dönüşlerin konuştuğu maçta iki takım da 1'er puanı boyun eğdi. İşte tüm detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı.

12'nci dakikada Hatayspor öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in kısa kalan pasında araya giren Bertuğ Özgür Yıldırım, kaleci Volkan Babacan'dan sıyrıldıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

19'uncu dakikada gelişen Başakşehir atağında, Okaka ile verkaç yapan Chouiar, penaltı noktasının solunda kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Chouiar'ın şutunda kaleci Erce topu kornere çeldi.



Maçın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

60'ncı dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Deniz Türüç, pasını yay üzerindeki Aleksic'e verdi. Aleksic, bekletmeden sağdan ceza sahasına giren Traore'yi gördü. Traore topu kontrol edip sol ayağının içiyle yakın köşeye vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

65'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Traore, ortasını yaptı. Arkaya seken topu Chouiar, kontrol edip kale alanına çevirdi. Aleksic, topun gelişine sol ayağının içiyle vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

75'inci dakikada Hatayspor beraberlik golünü attı. Kaleci Volkan Babacan'a baskı yapan El Kaabi, topa dokunup ceza sahasının solundaki Ze Luis'i gördü. Ze Luis tek topla pasını yeniden ceza sahası içinde müsait durumdaki El Kaabi'ye verdi. El Kaabi, meşin yuvarlağı boş ağlarla buluşturdu: 2-2.

81'inci dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında, Lobjanidze ortasını yaptı. Ze Luis sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-2.

90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Serdar Gürler, ortasını yaptı. Okaka'nın dokunamadığı top sağ direk dibinden ağlarla buluştu: 3-3

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Hatayspor sahasında Başekşehir ile 3-3 berabere kaldı.

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Hatayspor-Başakşehir maçı nefesleri kesti! Hatay'da gol düellosu...
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