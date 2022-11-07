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Giriş Tarihi: 7.11.2022 15:01

Senegal, 2022 FIFA Dünya Kupası'na nasıl geldi?

AA
Senegal, 2022 FIFA Dünya Kupası’na nasıl geldi?

Senegal, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, Hollanda ve Ekvador ile A Grubu'nda mücadele edecek. Afrika Elemeleri'nde grubunu ilk sırada tamamlayan Senegal, play-off'ta Mısır'ı saf dışı bırakarak 3. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Senegal, Dünya Kupası tarihinde çıktığı 8 maçta, üçer galibiyet ve beraberlikle 2 yenilgi yaşadı. İşte tüm detaylar...

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Futbol Takımı, 2002'de elde ettiği çeyrek final oynama başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.

Hollanda, Katar ve Ekvador ile A Grubu'nda yer alan Senegal'in kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Aliou Cisse'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Senegal, Afrika Elemeleri ikinci turunda Togo, Namibya ve Kongo ile H Grubu'nda mücadele etti.

Oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlikle alarak hanesine 16 puan yazdıran Afrika temsilcisi, grubu namağlup lider tamamladı.

Play-off'ta Mısır ile karşılaşan Senegal, ilk maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Rövanşı Senegal'in aynı skorla kazanması üzerine maçta uzatmalara gidildi. Bu bölümde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 3-1 üstünlük kuran Senegal, Katar biletini cebine koymayı başardı.

Senegal'in 16 kez ağları sarstığı ve 5 gol yediği eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

SONUÇLAR:

Senegal-Togo: 2-0

Kongo-Senegal: 1-3

Senegal-Namibya: 4-1

Namibya-Senegal: 1-3

Togo-Senegal: 1-1

Senegal-Kongo: 2-0

Mısır- Senegal: 1-0

Senegal-Mısır: 1-0 (3-1 Penaltılarda)

Puan durumu:

Takım O G B M A Y Av P
Senegal 6 5 1 - 15 4 11 16
Togo 6 2 2 2 5 6 -1 8
Namibya 6 1 2 3 5 10 -5 5
Kongo 6 - 3 3 5 10 -5 3

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Bu yıl Afrika Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza atan Senegal, Sadio Mane'nin liderliğinde 2022 Katar'da başarılı olmayı hedefliyor.

Almanya ekibi Bayern Münih'te forma giyen Mane, Afrika ekibinin turnuvadaki en önemli kozu olacak.

Mane'nin yanı sıra kalede Eduard Mendy, savunmada Kalidou Koulibaly, orta sahada Pape Gueye ve hücumda Ismaila Sarr, kadrodaki etkili isimler olarak dikkati çekiyor.

Senegal'in 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmasında en önemli katkıyı, elemelerde 4 gol atan Alanyasporlu futbolcu Famara Diedhiou sağladı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2002 ve 2018'de olmak üzere 2 kez katıldı.

Afrika temsilcisi, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Papa Diop, Aliou Cisse ve El Hadji Diouf gibi isimleri kadrosunda bulunduran Senegal, çeyrek finalde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Dünya kupasında toplam 8 müsabakaya çıkan Senegal, üçer galibiyet ve beraberlikle 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 11 gol atan Senegal, kalesinde ise 10 gol gördü.

Senegal'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

2002 - Çeyrek final

2018 - Grup aşaması

MAÇ TAKVİMİ

Senegal'in 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

21 Kasım Pazartesi:

19.00 Senegal-Hollanda (Al Thumama Stadı-Doha)

25 Kasım Cuma:

16.00 Katar-Senegal (Al Thumama Stadı-Doha)

29 Kasım Salı:

18.00 Ekvador-Senegal (Khalifa Uluslararası Stadı-Al-Rayyan)

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Senegal, 2022 FIFA Dünya Kupası'na nasıl geldi?
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