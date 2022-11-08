Çimler ağladı kazanan çıkmadı

SÜPER Lig'in 13. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Atakaş Hatayspor, liderlik mücadelesi veren Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir ile kıran kırana geçen maç sonunda 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Bertuğ Özgün Yıldırım'ın golüyle öne geçen ev sahibi Hatay, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. İkinci devreye iki değişiklikle başlayanBelözoğlu'nun hamleleri etkisini gösterdi. 46'da oyuna giren Traore, 60'ta ağları sarsıp durumu eşitledi. 65'te de Aleksic, Başakşehir'i öne geçirdi. 75'te ise El Kaabi fileleri havalandırıp 2-2'yi buldu. Baskıyı artıran Hatay, 81'de Ze Luis'in plasesiyle skoru 3-2'ye getirdi. Son sözü 90'da SerdarGürler söyledi: 3-3. Başakşehir bu 1 puanlahaftayı 2. sırada kapattı.