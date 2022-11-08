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Giriş Tarihi: 8.11.2022 15:02

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni gerçekleşiyor

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni gerçekleşiyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Türkiye’nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç'ın gerçekleştirdiği "Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni" 9 Kasım Çarşamba günü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek.

Sabah ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açılış konuşmalarıyla başlayacak

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF), Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulunacak. Bakan Kasapoğlu konuşmasının ardından Ampute Milli Takımı'na "Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü"nü verecek.

"Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı" özel oturumunda Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ağırlayacak.

"SÜPER LİG'İN EN İYİLERİ" ÖDÜLLERİNİ ALACAK
Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun hemen ardından, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın konuşmasıyla başlayacak ve "Süper Lig'in En İyileri" ödüllerini alacak. Ödül töreni ufef.org, Sabah TV, Fotomaç TV ve Fotomaç, Sabah Gazetesi ve A Spor Youtube kanallarından da canlı olarak izlenebilecek.

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Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni gerçekleşiyor
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