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Giriş Tarihi: 9.11.2022 20:01 Son Güncelleme: 9.11.2022 20:25

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u konuk ediyor! Mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’nda Serik Belediyespor’u konuk ediyor! Mücadelede ilk 11’ler belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, Türkiye'nin kupasında Serik Belediyespor'u konuk ediyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detayları...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Tayfur, Atiba, Kerem, Oğuzhan, Alli, Redmond, Muleka

Serik Belediyespor: Mehmet Doğan, Fırat Arıkan, Mehmet Demirözü, İsmet Benli, Hasan Ali Adıgüzel, Sergen Yatağan, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Doğan, Burak Göksel, Sebahattin Usta, Muhammet Akpınar.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak.

Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.

Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u konuk ediyor! Mücadelede ilk 11'ler belli oldu...
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