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Giriş Tarihi: 10.11.2022 01:14

Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi

AA
Manchester City, İngiltere Lig Kupası’nda Chelsea’yi eledi

ngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, sahasında Chelsea'yi 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, sahasında Chelsea'yi 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Kupanın 3. turunda 8 karşılaşma oynandı.

Manchester City, sahasında Chelsea'yi 53. dakikada Riyad Mahrez ve 58. dakikada Julian Alvarez'in attığı gollerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

Günün öne çıkan diğer maçlarında Brighton, Arsenal'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atlayan takım oldu.

Nottingham Forest, Tottenham'ı 2-0 yenerken, Wolverhampton ise Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek kupa dışında bıraktı.

Normal süresi beraberlikle biten Southampton-Sheffield Wednesday (1-1), West Ham United-Blackburn Rovers (2-2), Newcastle United-Crystal Palace (0-0) ve Liverpool-Derby County (0-0) maçlarında tur atlayan ekipler, penaltılar sonucunda belli oldu. Penaltılarda rakiplerine üstünlük kuran Southampton, Blackburn Rovers, Newcastle United ve Liverpool tur atladı.

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Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi
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