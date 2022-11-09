Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! "Zihinsel olarak dağılmış"
Giriş Tarihi: 9.11.2022 09:26 Son Güncelleme: 9.11.2022 09:32

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! "Zihinsel olarak dağılmış"

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray, sahasında ağırladığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u 2-1 yenerek bir üst tura çıktı. SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendirirken, sarı kırmızılı yıldıza flaş sözler kullandı. İşte o ifadeler...

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray, sahasında ağırladığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u 2-1 yenerek bir üst tura çıktı. SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendirirken, sarı kırmızılı yıldıza flaş sözler kullandı. İşte o ifadeler...

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

LEVENT TÜZEMEN: ICARDI SAHADA OLSAYDI...

Galatasaray Ofspor'a karşı kağıt üzerinde favoriydi ama sahada dirençli bir Ofspor'la karşılaştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

Oyun ve pozisyon üstünlüğü Galatasaray'daydı ama bir ara maç Gomis ile Ofspor savunması arasında geçti.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

Gomis kendisinin bile şaşıracağı kolay golleri beceriksiz vuruşları nedeniyle atamadı. Seferovic, attığı golde klas bir vuruş yaptı ama kanattan topu getiren Dubois'in ortası da mükemmeldi.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

Ligde düşme potasında olan Ofspor'un ortaya koyduğu futbol, direnç ve mücadele şampiyonluğa oynayan takım havasındaydı.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

Ofspor bu futbolu her maçta oynasa asla küme düşmez. Galatasaraylı futbolcular oyunun büyük bir bölümünü rakip ceza sahasında geçirdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

Özellikle Midtsjö sahanın her yerine ayak basarken Berkan ısrarla özlediği golü atmayı denedi ve sonunda sol ayağıyla mükemmel bir gol atarak Galatasaray'a tur kapısını açtı.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

Yunus'taki durgunluğa şaşırdım. Formasını kaybettikten sonra zihinsel olarak dağılmış, oyuna kendini veremedi. O bildiğimiz hızlı, defansı yıpratan Yunus özelliklerinden çok uzaktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

Bu yarışta Okan hocanın her oyuncuya ihtiyacı var. Yunus'u Okan hoca mental olarak hazırlamalı ve terk edilmişlik havasından kurtarmalı.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

Tribünde eşi Wanda Nara ile oturan İcardi eğer sahada olsaydı, herhalde tarihe geçecek gollere imza atardı.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

Çünkü İcardi'nin çabukluğunu, vuruş tekniğini maalesef Gomis sergileyemedi. Okan hocanın savunmada görev verdiği Metehan'ı çok beğendim.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

Sakin oynuyor, ayağına gelen topları basit kullanıyor, rakiple girdiği pozisyonlarda asla panik yapmıyor, üstelik tekniği de mükemmel.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

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Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

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Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! Zihinsel olarak dağılmış

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Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncuya flaş sözler! "Zihinsel olarak dağılmış"
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