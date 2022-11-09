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Giriş Tarihi: 9.11.2022 23:23 Son Güncelleme: 9.11.2022 23:25

Son şampiyon Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu! O 2 yıldız kadroda yer almadı...

AA
Son şampiyon Fransa’nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu! O 2 yıldız kadroda yer almadı...

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son şampiyon Fransa Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. İşte tüm detaylar...

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son şampiyon Fransa Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa'da sakatlıkları bulunan Paul Pogba ve N'Golo Kante, kadroda yer almadı.

D Grubu'nda Avustralya, Danimarka ve Tunus ile mücadele edecek Fransa'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Savunma: Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Theo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Raphael Varane (Manchester United)

Orta saha: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi, Jordan Veretout (Olimpik Marsilya), Adrien Rabiot (Juventus)

Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Münih), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig)

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Son şampiyon Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu! O 2 yıldız kadroda yer almadı...
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