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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Abdullah Avcı tartışılmaz

DUYGU BIÇAK
Abdullah Avcı tartışılmaz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm kupalara talip olduklarını hatırlatıp ekledi: "Trabzonspor'u uzun süre sonra şampiyon yapmış bir hocanın tartışılmasını, hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Yanlışları, hataları, eksikleri düzelte düzelte devam edersiniz. Devamlılık esastır."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu&Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı özel oturumunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya yapılan eleştirilere de sert bir şekilde cevap verdi: "Dünya Kupası'ndan sonra lig yeniden başlayacak ve kartlar yeniden dağıtılacak. Bizim önümüzde 4 kupa var. Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Konferans Ligi. 4 kulvarda yolumuza devam ediyoruz."

BEN DEĞİŞİKLİK SEVMEM!
Trabzonspor'u şampiyonluğa ulaştırmış hoca olan Abdullah Avcı'nın tartışılmasının yanlış olduğunu vurgulayan bordo- mavili kulübün başkanı, "Hocamızın oyun sistemi, değişiklikleri medya ve taraftar tarafından eleştirilebilir. Ancak hocamız, asla tartışılamaz. Trabzonspor'u uzun süre sonra şampiyon yapmış bir hocanın tartışılmasını, hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Değişikliği sevmem. Devamlılık esastır. Yanlışları, hataları, eksikleri düzelte düzelte devam edersiniz. Her değişiklik yeniden yapılanmayı getirir. Puan kaybı olan veya zor geçen maçlardan sonra karşılaşıyoruz ama hocayla devam edeceğiz."

BU ŞARTLARDA KULÜPLER OCAK-ŞUBATI ZOR GÖRÜR
"Kulüpler Birliği'nde konuştuk. Ocak-şubat ayını zor görürüz. Burayı göremeyecek kulüpler de var. Bugün Sivasspor bile bütçesi 100 milyon liranın üzerinde açık veriyor ki Avrupa kupalarından ciddi gelir elde ediyor ve Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirmiş bir takım."

BU GELİRLERLE MAAŞ BÜTÇESİ KARŞILANMAZ
"Geçen sene 20 milyon Euro ile başladık. 25 milyon Euro ile bitirdik maaş bütçesini. Bu sene tabii çıtayı biraz aştık. 33-34'lere kadar çıktı maaş maliyeti. Bu hiçbir şekilde mevcut gelirlerle karşılanabilecek gibi değil. Sponsor geliri, naklen yayın dibe düştü, ürün satışları ve oyuncu satışı. Ya oyuncu yetiştirip satacağız ya oyuncu geliştirip satacağız. Her sezon 1-2 oyuncu."

FARKI AHMETCAN KAPATTI
"Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik 24 milyon Euro alacaktık. Avrupa Ligi, elde edilen 3 galibiyetin geliri ve Avrupa Ligi'ne katılım, Şampiyonlar Ligi de dahil 14 milyon Euro aldık. Kaybımız 10 milyon Euro. Biz o açığı Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a satışıyla karşıladık, 9.5 milyon Euro'ya sattık."

BERABERE KALIRSAK ZARARDAYIZ
"UEFA'nın son yayınladığı raporda bütçesi eksi veren 3 ülke var. Polonya, İsrail ve Türkiye. Türkiye eksi yüzde 156. Bir deplasmana gidiyoruz 50-60 bin Euro uçak maliyeti oluyor. Süper Lig kulüpleri 2016/17'de galibiyet alınca 800 bin Euro gelir elde ediyordu. Bugün 125 bin Euro'ya kadar gerileme var. Naklen yayından %80 oranında azalma var. Maçta berabere kalırsak bu maliyeti ancak karşılıyor, gerisi kulüp kasasından. İstanbul'daki takımlar daha çok İstanbul'da oynadığı için yıllık 750 bin Euro uçak masrafından kurtuluyorlar."

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Abdullah Avcı tartışılmaz
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