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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Başkanlar zirvesi

Başkanlar zirvesi
Turkuvaz Medya'nın amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin yerleşkesi Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın moderatörlüğünde düzenlenen ve 1 saat süren 'Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı' özel oturumunda iki başkan da hem futbol ekonomisi hem de kulüplerinin durumları hakkında önemli açıklamalar yaptı.



A Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, Mustafa Denizli ile bir süre sohbet etti...



G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan törende keyifli anlar yaşadı...



Kayserisporlu Onur Bulut'un 'yılın sağ beki' ödülünü sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Semra Demirer aldı. Demirer'e ödülü Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan verdi.

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