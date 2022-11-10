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Giriş Tarihi: 9.11.2022 21:07 Son Güncelleme: 10.11.2022 07:01

Gaziantep FK Türkiye Kupası'nda turu 2 golle aldı!

İHA
Gaziantep FK Türkiye Kupası’nda turu 2 golle aldı!

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında konuk ettiği TFF 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor’u 2-0 mağlup ederek 5. Tur’a yükselen taraf oldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında konuk ettiği TFF 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor'u 2-0 mağlup ederek 5. Tur'a yükselen taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Gaziantep FK'nın ceza sahası sağ çaprazından Mirza ile kullandığı serbest vuruş Kütahya kalecisi Alper'de kaldı.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Kütahya atağında yapılan ortaya Ertuğrul dokundu, top yandan auta çıktı.

27. dakikada rakip yarı sahanın solunda topla buluşan Kütahyasporlu Murat'ın ceza sahasına pasını alan Ertuğrul'un şutu direkten döndü.

38. dakikada Halil İbrahim'in ortasında Abdulkadir'in kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Pekhart ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0

41. dakikada rakiplerini birer birer çalımlayan Mirza'nın uzak köşeye sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.

43. dakikada Ömürcan Artan'ın orta sahayı geçer geçmez çok uzaklardan çektiği sert şut üst direkten döndü.

65. dakikada sol kanattan gelişen Kütahya atağında yapılan ortaya Fatih Kunat'ın yaptığı kafa vuruşu kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.

70. dakikada Maxim'in pasıyla ceza yayın gerisinde topla buluşan Figueiredo'nun yerden sert şutu yandan auta çıktı.

74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jevtovic'in yerden kale önüne ortası kaleci Alper'in ellerinden sektikten sonra ağlarla buluştu. 2-0

88. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Maxim'in sert şutunu kaleci Alper kornere çeldi.

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Gaziantep FK Türkiye Kupası'nda turu 2 golle aldı!
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