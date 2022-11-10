Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükselen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor.
Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda çalışmalar yapan siyah-beyazlılarda yolların ayrılacağı isimlerden biri netleşti.
FORVET OĞUZHAN SOL BEKTE OYNADI
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Serik Belediyespor karşısında sahaya sürdüğü 11'de mevkisel olarak da farklı denemeler yaptı.
Tecrübeli hoca, altyapıda tüm eğitimini forvet üzerine alan Oğuzhan Akgün'ü dün sol bek olarak sahaya sürdü. 21 yaşındaki futbolcu bu yaz antrenmanlarda da zaman zaman eksiklikler sebebiyle o bölgede görev almıştı.
7. KEZ İLK ŞUTTA GOL YEDİLER
Serik Belediyespor maçında da Beşiktaş'ın kalesine gelen ilk şut golle sonuçlandı. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal'ın ağlarını üç farklı isim korurken bu senaryo 7. kez yaşandı.
Mert Günok; Ümraniyespor ve Galatasaray mücadelelerinde, Ersin Destanoğlu; Trabzonspor, Alanyaspor ile Serik Belediye maçlarında, Emre Bilgin ise Ankaragücü ve Başakşehir müsabakalarında rakiplerin ilk şutunda gole engel olamadı.
EFSANE 172 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta 10. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson forma hasretine son verdi. Yaz döneminden bu yana sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve kısa süre önce geri dönen Kanadalı futbolcu, bu sezon ilk kez yeşil sahaya ayak bastı.
39 yaşındaki orta saha dünkü karşılaşmaya kaptan olarak 11'de başladı. En son geçtiğimiz sezonun son haftasında Konya'ya karşı sahada yer alan Atiba, 172 günün ardından formasına kavuştu.
İLK AYRILIK NETLEŞTİ
Serik Belediyespor maçında bu detaylar dikkat çekerken, takımdan ayrılması beklenen ilk isim de netleşti.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, savunmaya takviye yapılmasını istiyor. Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha, Saiss, Welinton, Montero ve Emrecan ile birlikte Necip Uysal'ın da bu bölgede oynadığı düşünüldüğünde, 6 isimden en az 1-2'sinin gönderilip yerlerine transfer yapılması planlanıyor.
Gitmeye en yakın isim ise Welinton. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun ara transferde takımdan ayrılması gündemde.
Tecrübeli stoper, bu sezon sadece 2 maçta süre aldı ve toplamda 110 dakika forma giyebildi.