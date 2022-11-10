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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Turkuvaz’da dev buluşma

Turkuvaz’da dev buluşma
Futbolun kalbi dün Turkuvaz'da attı. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda sektörün en önemli isimleri Turkuvaz Medya Merkezi'nin Alibeyköy'deki merkez binasında bir araya geldi. Zirve öncesi ve verilen aralarda sık sık yan yana gelerek sohbet eden başkanlar, teknik adamlar ve futbolcuların gündeminde devam eden sezon, hakemler ve zirve yarışı vardı.



Türk futbolunun gelişimine ışık tutacak forumda buluşan futbolun aktörleri, organizasyon için Turkuvaz Medya'ya özel olarak teşekkür etti. Bu arada SABAH'ın düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nu Melike Çelik sundu.

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Turkuvaz’da dev buluşma
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