Turkuvaz’da dev buluşma

Futbolun kalbi dün Turkuvaz'da attı. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda sektörün en önemli isimleri Turkuvaz Medya Merkezi'nin Alibeyköy'deki merkez binasında bir araya geldi. Zirve öncesi ve verilen aralardasık sık yan yana gelerek sohbeteden başkanlar, teknikadamlar ve futbolcuların gündemindedevam eden sezon, hakemlerve zirve yarışı vardı.
Türk futbolunun gelişimine ışık tutacak forumda buluşan futbolun aktörleri, organizasyon için Turkuvaz Medya'ya özel olarak teşekkür etti. Bu arada SABAH'ın düzenlediğiUluslararası Futbol EkonomiForumu'nu Melike Çelik sundu.