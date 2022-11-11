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Giriş Tarihi: 11.11.2022

Ronaldo Messi ile oynamak istiyor

Ronaldo Messi ile oynamak istiyor
Manchester United'la bu sezon gösterdiği performans sonucu eleştiri oklarını üzerinde toplayan Cristiano Ronaldo, ayrılık sinyallerini yaktı. 37 yaşındaki dünya yıldızı, futbolseverlerin yıllardır hayalini kurduğu Messi-Ronaldo birlikteliğinin ilk adımlarını attı. Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Portekizli futbolcu, Messi'nin formasını giydiği PSG ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Kapının açık olduğunu biliyorum. Kendimi Parc des Princes'te (PSG'nin stadyumu) 50 bin Portekizli göçmenin önünde oynarken hayal edebiliyorum. Harika olurdu." Bu sezon ManU ile 16 maçta sadece 3 gol atabilen Ronaldo ayrıca, Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna alındı.

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