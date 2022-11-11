Ronaldo Messi ile oynamak istiyor

Manchester United'la bu sezon gösterdiği performans sonucu eleştiri oklarını üzerinde toplayan Cristiano Ronaldo, ayrılık sinyallerini yaktı. 37 yaşındaki dünya yıldızı, futbolseverlerin yıllardır hayalini kurduğu Messi-Ronaldo birlikteliğinin ilk adımlarını attı. Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Portekizli futbolcu, Messi'nin formasını giydiği PSG ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Kapının açık olduğunubiliyorum. Kendimi Parcdes Princes'te (PSG'nin stadyumu)50 bin Portekizli göçmenin önündeoynarken hayal edebiliyorum.Harika olurdu." Bu sezon ManU ile 16 maçta sadece 3 gol atabilen Ronaldo ayrıca, Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna alındı.