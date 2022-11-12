Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel, Nijerya’yı seçti

Nijerya Milli Takımı'nın çağrısı üzerine kararını veren 24 yaşındaki futbolcunun İngiltere Milli Takımı'na davet edilme olasılığının düşük olması nedeniyle bu kararı verdiği öğrenildi.
Samuel, Portekiz'le hazırlık maçı yapacak olan Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna da alındı. Kararını "Nijerya Milli Takımı'nda oynayacak olmamdan onur duyuyorum" diyerek duyuran futbolcu, ilk kez milli takım forması giyecek. Portekiz - Nijerya maçı 17 Kasım'da Lizbon'da oynanacak.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 43 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon toplam 9 maça çıkan yıldız futbolcu henüz gol ve asist katkısı yapamadı.