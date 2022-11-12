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Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:44 Son Güncelleme: 12.11.2022 11:59

Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel, Nijerya'yı seçti

Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel, Nijerya’yı seçti

Fenerbahçe'de kariyer zirvesi yaşayan Bright Osayi Samuel, İngiltere vatandaşlığı da bulunmasına rağmen Nijerya Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı.

Nijerya Milli Takımı'nın çağrısı üzerine kararını veren 24 yaşındaki futbolcunun İngiltere Milli Takımı'na davet edilme olasılığının düşük olması nedeniyle bu kararı verdiği öğrenildi.

Samuel, Portekiz'le hazırlık maçı yapacak olan Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna da alındı. Kararını "Nijerya Milli Takımı'nda oynayacak olmamdan onur duyuyorum" diyerek duyuran futbolcu, ilk kez milli takım forması giyecek. Portekiz - Nijerya maçı 17 Kasım'da Lizbon'da oynanacak.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 43 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon toplam 9 maça çıkan yıldız futbolcu henüz gol ve asist katkısı yapamadı.

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Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel, Nijerya'yı seçti
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