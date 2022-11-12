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Giriş Tarihi: 12.11.2022 23:48 Son Güncelleme: 12.11.2022 23:50

Premier Lig'de Tottenham, 7 gollü maçta Leeds United'ı yendi!

AA
Premier Lig’de Tottenham, 7 gollü maçta Leeds United’ı yendi!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, üç kez geriye düştüğü maçta Leeds United'ı 4-3 mağlup etti.

Ligin 16. haftasında Tottenham, Leeds United'ı ağırladı. Konuk ekip, 10. dakikada Crysencio Summerville, 43 ve 76. dakikalarda Rodrigo'nun attığı gollerle üç kez öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Tottenham, Harry Kane'in 25, Ben Davies'in 51, Rodrigo Bentancur'un 81 ve 83. dakikalarda kaydettiği gollerle mücadeleden galip ayrıldı.

Son 5 maçta ikinci galibiyetini alan Tottenham, 29 puana yükseldi. İki maç sonra kaybeden Leeds United ise 15 puanda kaldı.

LIVERPOOL'DAN 3 GOLLÜ GALİBİYET

Liverpool, sahasında Southampton'ı 3-1'lik skorla geçti.

Ev sahibi takım, Roberto Firmino'nun 6, Darwin Nunez'in 21 ve 42. dakikalarda bulduğu gollerle galip geldi. Southampton'ın tek golünü, 9. dakikada Che Adams kaydetti.

Bu sonuçla Liverpool 22 puana ulaştı. Üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Southampton ise 12 puanla düşme hattından çıkamadı.

Bu arada Liverpoollu James Milner, Premier Lig'de 600. maçına çıkarak Gareth Barry (653), Ryan Giggs (632) ve Frank Lampard'dan (609) sonra 600'ler kulübüne giren 4. oyuncu oldu.

Günün diğer maçlarında Bournemouth, Everton'ı 3-0, Nottingham Forest, Crystal Palace'ı 1-0, Leicester City ise West Ham United'ı 2-0 yendi.

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Premier Lig'de Tottenham, 7 gollü maçta Leeds United'ı yendi!
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