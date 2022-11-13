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Giriş Tarihi: 13.11.2022 12:10 Son Güncelleme: 13.11.2022 12:31

Fenerbahçeli Enner Valencia rekorla Katar’a gidiyor

UĞUR ÇEM
Fenerbahçeli Enner Valencia rekorla Katar’a gidiyor

Fenerbahçe'de Enner Valencia 12. lig maçında 13. kez ağları bulmayı başararak en golcü lig dönemine imza attı. 2020-21'de Fenerbahçe'de 12 gol kaydeden Valencia, 2013-14'te de Pachuca ile aynı sayıya ulaşmıştı.

Yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle son iki idmana katılmayan Enner Valencia, karşılaşma öncesi toparlanıp oynamak istediğini söyleyince, 11'de görev aldı ve penaltıdan ağları havalandırıp kendi kariyer rekorunu kırdı. Bu sezon 12. lig maçında 13. kez ağları bulan deneyimli oyuncu, en golcü lig dönemine imza attı. 2020-21'de Fenerbahçe'de 12 gol kaydeden Valencia, 2013-14'te Pachuca ile aynı sayıya ulaşmıştı. 33 yaşındaki futbolcu, Katar'daki Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvador ile boy gösterecek.

"HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ"
Bu arada Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Jorge Jesus için Giresunspor maçında özel hazırlık yaptı. Karşılaşma öncesi deneyimli hocaya sevgi gösterisinde bulunan sarı-lacivertli futbolseverler, tribünde üzerinde Jesus'un fotoğrafının bulunduğu dev bir pankart açtı. Portekizce, "Her zaman birlikteyiz Jorge Jesus" yazısı yer aldı.

14. KEZ KAPALI GİŞE
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Giresunspor maçına büyük ilgi gösterdi. Bu sezon Ülker Stadyumu'nda oynanan 14. karşılaşma da ful çekti. Mücadeleyi 45 bine yakın futbolsever tribünden takip etti.

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Fenerbahçeli Enner Valencia rekorla Katar’a gidiyor
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