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Giriş Tarihi: 13.11.2022 23:41

Fiorentina'yı son dakika golüyle yenen Milan zirve takibini sürdürdü

AA
Fiorentina’yı son dakika golüyle yenen Milan zirve takibini sürdürdü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Milan, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı giriş yapan ev sahibi takım, 2. dakikada Rafael Leao ile 1-0 öne geçti.

Fiorentina, Milan'ın bu golüne 28. dakikada Antonin Barak ile yanıt verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip, kırmızı-siyahlı takım kalesinde tehlikeler yaratsa da golü Milan buldu. Fiorentinalı Nikola Milenkovic'in 90+2. dakikada kendi kalesine attığı gol maçın sonucunu belirledi.

Milan, 2022 Dünya Kupası arasına girilmeden önce ligdeki son maçında Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek, puanını 33'e yükseltti. Milan, elde ettiği bu galibiyetle aynı zamanda lider Napoli ile arasındaki puan farkının açılmasına engel oldu ve lideri 8 puan geriden takibini sürdürdü.

Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sonlanan Fiorentina ise 19 puanda kaldı.

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Fiorentina'yı son dakika golüyle yenen Milan zirve takibini sürdürdü
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