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Giriş Tarihi: 13.11.2022 21:57

Premier Lig'de Manchester United, Fulham'ı 2-1 yendi

AA
Premier Lig’de Manchester United, Fulham’ı 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'de 16. haftanın son maçında Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

Maçın 14. dakikasında Christian Eriksen'in bulduğu golle 1-0 öne geçen Manchester United, ilk yarıyı da bu skorla önde kapattı.

Fulham'da Daniel James, 61. dakikada 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Maçın uzatma dakikalarına da eşitlikle girilirken 90+3. dakikada Alejandro Garnacho Ferreyra'nın golü ile Manchester United maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 26'ya yükseltirken, Fulham ise 19 puanda kaldı.

Bu arada günün diğer karşılaşmasında Aston Villa, Brighton'u deplasmanda 2-1 yendi.

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Premier Lig'de Manchester United, Fulham'ı 2-1 yendi
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