Barcelona Başkanı Joan Laporta’dan Messi açıklaması!

"MESSI, GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ"

Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta da Messi'nin durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Laporta, "Barcelona, Messi'nin her zaman evi olacak. Bunun kendisi de farkında. Ama onun hakkında konuşmayalım. Çünkü başka bir takımda forma giyiyor. Onun geleceğiyle ilgili konuşursam, kimseye faydam olmaz. Onun bir sözleşmesi var. Gelecekte ne olup, ne biteceğini hep birlikte göreceğiz. Tek diyebileceğim, Messi'nin bu kulübün gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olduğu..." ifadelerini kullandı.