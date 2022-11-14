Barcelona Başkanı Joan Laporta’dan Messi açıklaması!

2 sezon önce İspanyol devi Barcelona'daki kariyerine nokta koyan ve Fransız ekibi PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi'nin, bir süredir eski takımına dönebileceği konuşuluyordu.
"MESSI, GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ"
Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta da Messi'nin durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Laporta, "Barcelona, Messi'nin her zaman evi olacak. Bunun kendisi de farkında. Ama onun hakkında konuşmayalım. Çünkü başka bir takımda forma giyiyor. Onun geleceğiyle ilgili konuşursam, kimseye faydam olmaz. Onun bir sözleşmesi var. Gelecekte ne olup, ne biteceğini hep birlikte göreceğiz. Tek diyebileceğim, Messi'nin bu kulübün gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olduğu..." ifadelerini kullandı.
Bu gelişmelerin üzerine İspanyol basını, Messi'nin Dünya Kupası sonrasında eski takımı ile yeniden görüşebileceği öne sürüldü. Yaz transfer döneminde ise Barça'nın ciddi adımlar atmak için harekete geçebileceği belirtildi.