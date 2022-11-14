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Giriş Tarihi: 14.11.2022 13:00

Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş, Bruno Martins Indi'yi istedi

Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş, Bruno Martins Indi’yi istedi

Devre arasında kadrosunu yeni bir stoperle güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş’ın listesine yeni bir ismin eklendiği ortaya çıktı. Kara Kartal, Hollanda Ligi ekibi AZ Alkmaar’dan Bruno Martins Indi’yle ilgileniyor.

Süper Lig'de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, Fransız teknik adamdan istenen verim alınamaması sonrasında hoca değişikliğine gitmişti. Bu doğrultuda çok süre geçmeden teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş Yönetimi, başarılı hocadan ilk transfer raporunu aldı.

İLK HEDEF MARTINS INDI
Güneş'in ilk olarak stoper bölgesine yeni bir takviye yapılmasını istediği belirtildi. Bu gelişme sonrasında elindeki liste üzerinden çalışmalarını sürdüren yönetimin, şimdiden yeni bir isim belirlediği ortaya çıktı. Kara Kartal'ın, Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar forması giyen 30 yaşındaki savunmacı Bruno Martins Indi'yi hedefleri arasına eklediği bildirildi.



2 MİLYON EURO BÜTÇE
Kariyerinde daha önce; Feyenoord, Porto, Stoke City gibi kulüplerde forma giyen 1,85'lik stoper, savunma hattının sol bek bölgesinde de forma giyebiliyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli isim için idarecilerin maliyet hesaplarına başladığı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar'ın bu transfer konusunda maksimum 2 milyon Euro'luk bir bonservis bütçesi ayırması bekleniyor.

(Fanatik)

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Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş, Bruno Martins Indi'yi istedi
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