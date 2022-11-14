Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş, Bruno Martins Indi’yi istedi





2 MİLYON EURO BÜTÇE

Kariyerinde daha önce; Feyenoord, Porto, Stoke City gibi kulüplerde forma giyen 1,85'lik stoper, savunma hattının sol bek bölgesinde de forma giyebiliyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli isim için idarecilerin maliyet hesaplarına başladığı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar'ın bu transfer konusunda maksimum 2 milyon Euro'luk bir bonservis bütçesi ayırması bekleniyor.

(Fanatik)