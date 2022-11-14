Dünya Kupası’na 1 hafta kala ayağı kırıldı

Serie A ekiplerinden Spezia'nın Polonyalı kalecisi Bartlomiej Dragowski, Verona karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapattı. Kevin Lasagna ile girdiği ikili mücadelenin ardından ayak bileği kırılan Dragowski, 2022 Dünya Kupası'nda da forma giyemeyecek.
SEZONU KAPATTI
Dragowski'nin takım arkadaşları yaşanan bu pozisyonun ardından karşılaşmaya konsantre olmakta zorlanırken, taraflı tarafsız herkes genç kaleciyi teselli etmeye gayret etti. Dragowski'nin Dünya Kupası'nın yanı sıra sezonun geri kalan bölümünde de forma giyemeyeceğini belirtirken, Spezia'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.