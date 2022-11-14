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Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:35 Son Güncelleme: 14.11.2022 12:40

Dünya Kupası'na 1 hafta kala ayağı kırıldı

Dünya Kupası’na 1 hafta kala ayağı kırıldı

2022 Dünya Kupası'nda yer alacak olan Polonya Milli Takımı, 25 yaşındaki kaleci Bartlomiej Dragowski'den gelen haberle sarsıldı. Spezia forması giyen başarılı eldivenin Verona maçında ayak bileği kırıldı.

Serie A ekiplerinden Spezia'nın Polonyalı kalecisi Bartlomiej Dragowski, Verona karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapattı. Kevin Lasagna ile girdiği ikili mücadelenin ardından ayak bileği kırılan Dragowski, 2022 Dünya Kupası'nda da forma giyemeyecek.

SEZONU KAPATTI
Dragowski'nin takım arkadaşları yaşanan bu pozisyonun ardından karşılaşmaya konsantre olmakta zorlanırken, taraflı tarafsız herkes genç kaleciyi teselli etmeye gayret etti. Dragowski'nin Dünya Kupası'nın yanı sıra sezonun geri kalan bölümünde de forma giyemeyeceğini belirtirken, Spezia'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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Dünya Kupası'na 1 hafta kala ayağı kırıldı
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