Antonio Rüdiger, Dünya Kupası’ndaki tüm kazancını bağışlayacak

Almanya Milli Takımı formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Antonio Rüdiger, turnuvadan elde edeceği geliri bağışlıyor. Marca'nın haberine göre Rüdiger, turnuvadan elde edeceği tüm primleri anne tarafından memleketi olan Sierra Leone için bağışlayacak.

Rüdiger'in Dünya Kupası kazancı, Sierra Leone'de tedaviye ve daha iyi yaşam şartlarına ihtiyaç duyan 11 çocuğa bağışlanacak. Real Madrid'in 29 yaşındaki yıldız savunmacısı, 2014'ten bu yana giydiği Almanya formasıyla 54 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.