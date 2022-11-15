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Giriş Tarihi: 15.11.2022

Çocuğuma en önemli hediye

MUSTAFA NACAR
Çocuğuma en önemli hediye

Fair-play ödülleri sahiplerini bulurken, Uğurcan Çakır duygusal bir mesaj verdi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve ligin ilk 8 haftasının değerlendirmeye alındığı TFF Fair- Play Adil Oyun Ödülleri sahiplerini buldu. Futbolcu dalında ödülü kazanan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Çocukluğumuzdan beri kazanmak için oynuyoruz ama bizi biz yapan değerlerin farkında olmalıyız. Birbirimize vefamız, saygımız benim için çok önemli. Bu ödül için mutlu ve gururluyum. Çocuğuma bırakabileceğim en önemli hediye, bu ödül olacak." TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Golleri, galibiyetleri anlamlı kılan şey; fairplaydir" dedi.

FUTBOLCU: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
TAKIM: Sivasspor
TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan (Kayserispor)
BAŞKAN/YÖNETICI: Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen
TARAFTAR: Medipol Başakşehir

ATALANTA İSTEDİ KADRODAN ÇIKTI
TFF, Merih Demiral'ın Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Yapılan duyuru şöyle: "Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, kulübünün Atalanta-İnter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı."

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Çocuğuma en önemli hediye
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