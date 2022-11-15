Çocuğuma en önemli hediye

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen veTFF Fair- Play Adil Oyun Ödülleri sahiplerini buldu. Futbolcu dalında ödülü kazanan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Çocukluğumuzdan beri kazanmak için oynuyoruz ama bizi biz yapan değerlerin farkında olmalıyız.Bu ödül için mutlu ve gururluyum. Çocuğuma bırakabileceğim en önemli hediye, bu ödül olacak." TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Golleri, galibiyetleri anlamlı kılan şey; fairplaydir" dedi.Uğurcan Çakır (Trabzonspor)SivassporÇağdaş Atan (Kayserispor)Konyaspor Başkanı Fatih ÖzgökçenMedipol BaşakşehirTFF, Merih Demiral'ın Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Yapılan duyuru şöyle: "Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, kulübünün Atalanta-İnter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca,