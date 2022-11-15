Çocuğuma en önemli hediye

Fair-play ödülleri sahiplerini bulurken, Uğurcan Çakır duygusal bir mesaj verdi
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve ligin ilk 8 haftasının değerlendirmeyealındığı TFF Fair- Play Adil Oyun Ödülleri sahiplerini buldu. Futbolcu dalında ödülü kazanan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Çocukluğumuzdan beri kazanmak için oynuyoruz ama bizi biz yapan değerlerin farkında olmalıyız. Birbirimize vefamız, saygımızbenim için çok önemli. Bu ödül için mutlu ve gururluyum. Çocuğuma bırakabileceğim en önemli hediye, bu ödül olacak." TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Golleri, galibiyetleri anlamlı kılan şey; fairplaydir" dedi.
FUTBOLCU: Uğurcan Çakır (Trabzonspor) TAKIM: Sivasspor TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan (Kayserispor) BAŞKAN/YÖNETICI: Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen TARAFTAR: Medipol Başakşehir
ATALANTA İSTEDİ KADRODAN ÇIKTI
TFF, Merih Demiral'ın Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Yapılan duyuru şöyle: "Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, kulübünün Atalanta-İnter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Milli Takım aday kadrosundançıkarıldı."