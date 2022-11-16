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Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:26

Fransa'da Nkunku şoku! Yerine alınan isim...

AA
Fransa’da Nkunku şoku! Yerine alınan isim...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fransa Milli Futbol Takımı'nda sakatlanan Christopher Nkunku yerine Randal Kolo Muani kadroya alındı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sakatlanan Leipzig'in forvet oyuncusu Nkunku, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek turnuvada oynayamayacak.

Teknik direktör Didier Deschamps, Nkunku'nun yerine Eintracht Frankfurt'un santrforu Muani'yi kadroya dahil etti.

Eintracht Frankfurt'un hazırlık kampı için Japonya'da bulunan Muani'nin, yarın sabah Katar'a gideceği belirtildi.

Son dünya şampiyonu Fransa, D Grubu'nda Avustralya, Danimarka ve Tunus ile mücadele edecek.

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Fransa'da Nkunku şoku! Yerine alınan isim...
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