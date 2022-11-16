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Giriş Tarihi: 16.11.2022 14:17

Son dakika haberleri: Avrupa futbolunu yasa boğan haber! Hakem Johan Hamel hayatını kaybetti...

Son dakika haberleri: Avrupa futbolunu yasa boğan haber! Hakem Johan Hamel hayatını kaybetti...

Fransa Ligi hakemlerinden Johan Hamel, 42 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak 6 Kasım'da Lille ile Renens arasında 1-1 biten maçı yöneten Johan Hamel'in antrenman sırasında felç geçirdiği ve hayatını kaybettiği duyuruldu.

Fransa Futbol Federasyonu'nun tecrübeli hakemlerinden biri olan Johan Hamel'in 42 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. L'Equipe'in haberine göre dün akşam antrenman yaptığı sırada felç geçiren Johan Hamel hayatını kaybetti. Hamel son olarak Fransa Ligue 1'de 6 Kasım'da Lille ile Rennes arasında oynanan maçı yönetmişti.

Ölüm haberinin ardından Fransa Ligue 1 kulüpleri, Fransa futbol hakemleri derneği Johan Hamel için mesaj yayınladı.

42 yaşındaki Johan Hamel bu sezon Ligue 1'de 9, Ligue 2'de ise 1 maçta görev yapmıştı. 2011 yılından bu yana elit seviyede hakemlik yapan Hamel toplam 311 maçta orta Hakem olarak görev yaptı. Hamel, Avrupa kupalarında herhangi bir maçta görev yapmadı.

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Son dakika haberleri: Avrupa futbolunu yasa boğan haber! Hakem Johan Hamel hayatını kaybetti...
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