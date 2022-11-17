Beşiktaş’tan Çağlar Söyüncü hamlesi geliyor! Oyuncuyla görüşme yapılacak...

Valerien Ismael'in ardından takımın başına gelen Şenol Güneş, transfer çalışmaları için yönetimle masaya oturdu. Savunmaya takviye isteyen tecrübeli hoca için kesenin ağzı açılacak.
Savunmayı güçlendirmek isteyen Şenol Güneş, Leicester City'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'yü takımda görmek istiyor. Milli futbolcu ile masaya oturulacak.
Bu sezon Leicester City'de gözden düşen Çağlar Söyüncü sadece 2 maçta forma giyebilidi. Beşiktaş, Çağlar'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Piyasa değeri 22 milyon Euro olan Çağlar Söyüncü'nün başta La Liga olmak üzere Premier Lig'den de birçok talibi var. Leicester City de Çağlar'ın kiralanması halinde oyuncunun yarım dönemlik maaşından da kurtulacak.