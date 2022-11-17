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Giriş Tarihi: 17.11.2022 12:42

Beşiktaş'tan Çağlar Söyüncü hamlesi geliyor! Oyuncuyla görüşme yapılacak...

Beşiktaş’tan Çağlar Söyüncü hamlesi geliyor! Oyuncuyla görüşme yapılacak...

Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte farklı bir kimliğe bürünmek isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Kartal, transfer sezonunda Milli futbolcu Çağlar Söyüncü için harekete geçecek ve oyuncuyla görüşme yapacak.

Valerien Ismael'in ardından takımın başına gelen Şenol Güneş, transfer çalışmaları için yönetimle masaya oturdu. Savunmaya takviye isteyen tecrübeli hoca için kesenin ağzı açılacak.

Savunmayı güçlendirmek isteyen Şenol Güneş, Leicester City'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'yü takımda görmek istiyor. Milli futbolcu ile masaya oturulacak.

Sezon sonunuda Leicester City ile yollarını ayıracak olan Çağlar Söyüncü harekete geçmek isteyen Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce de Kaan Ayhan ve Martins Indi için harekete geçen yönetim, milli futbolcuyu da ikna etmek istiyor.

Bu sezon Leicester City'de gözden düşen Çağlar Söyüncü sadece 2 maçta forma giyebilidi. Beşiktaş, Çağlar'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Piyasa değeri 22 milyon Euro olan Çağlar Söyüncü'nün başta La Liga olmak üzere Premier Lig'den de birçok talibi var. Leicester City de Çağlar'ın kiralanması halinde oyuncunun yarım dönemlik maaşından da kurtulacak.

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Beşiktaş'tan Çağlar Söyüncü hamlesi geliyor! Oyuncuyla görüşme yapılacak...
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