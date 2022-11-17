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Giriş Tarihi: 17.11.2022 12:26

Son dakika Galatasaray haberi: Trabzonspor'dan Yunus Akgün hamlesi! Kritik görüşme...

Son dakika Galatasaray haberi: Trabzonspor’dan Yunus Akgün hamlesi! Kritik görüşme...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de son Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Okan Buruk'un gözünden düşen ve ayrılması gündeme gelen Yunus Akgün için Trabzonspor, sarı kırmızılılar ile ön görüşme gerçekleştirdi.

Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fırtına'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Avcı'nın listesi doğrultusunda hareket edecek Trabzonspor yönetimi çalışmalarına başladı.

Adana Demir ile cıktığı 70 macta 16 gol atan ve 20 de asist yaparak mükemmel bir sezon geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a döndü ancak burada hayal kırıklığı yaşadı.

Son haftalarda yedeğe düş en ve performansı tartışılan 22 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'da en az kazanan (900 bin TL) isim olan 1.73 boyundaki futbolcu, burada huzursuz.

Son haftalarda kulübeye çekilen ve devre arasında takımından ayrılabileceği öne sürülen Yunus için ilk ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği iddia ediliyor.

İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİLER

Geçtiğimiz günlerde Yunus'un menajeri ile bordo-mavililerin İstanbul'da bir sohbet toplantısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bu toplantıda genç futbolcunun şartlarının konuşulduğu ve ikinci buluşmanın gerçekleşeceği belirtiliyor.

Yunus'un menajerinin aynı zamanda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Burak Yılmaz, Rıdvan Yılmaz'ın yetkilisi olması, bu söylentilerin daha da güç lenmesine neden oldu.

Okan Buruk, genç oyuncuyu Başakşehir maç kadrosuna almamıştı. Bu sezon Galatasaray'da toplam 11 maça çıkan Yunus, zaman zaman sol kanat ve 10 numarada da gorev yapabiliyor.

Galatasaray ile 2024'e kadar sozleşmesi bulunan Yunus Akgun'un guncel piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gozukuyor.

Cimbom ile toplam 39 maca cıkan Yunus, 5 gol attı ve 4 de asist yaparak 9 gole direkt etki etti. Fırtına Dünya Kupası arasında çalışmalarını Belek'te geçirecek.

21 Kasım Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak bir hafta Trabzon'da çalışacağı, 29 Kasım-9 Aralık arasında Antalya'da olacağı açıklandı. (Fotomaç)

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Son dakika Galatasaray haberi: Trabzonspor'dan Yunus Akgün hamlesi! Kritik görüşme...
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