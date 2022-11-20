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Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:25

Son dakika haberi: Fransa'da Karim Benzema şoku! Dünya Kupası'nda yok...

Son dakika haberi: Fransa’da Karim Benzema şoku! Dünya Kupası’nda yok...

Son dakika haberi: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Fransa'da Karim Benzema şoku yaşanıyor... Büyük turnuvanın başlamasına saatler kala antrenmanda sakatlanan yıldız oyuncunun Dünya Kupası'nda oynayamayacağı açıklandı. Yıldız golcü, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. İşte tüm detaylar...

Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Fransa'da Karim Benzema şoku yaşanıyor...

Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Karim Benzema, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun antrenmanda kalçasından sakatlandığı ve Dünya Kupası'nda milli takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.

Benzema'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte Benzema'nın o açıklaması:

"Hayatımda asla pes etmedim ama bu gece her zaman yaptığım gibi takımı düşünmek zorundayım. Bu yüzden yerimi takımımıza bu harika Dünya Kupası'nda yardım edebilecek birine bırakıyorum. Tüm destek mesajlarınız için teşekkür ederim. "

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Son dakika haberi: Fransa'da Karim Benzema şoku! Dünya Kupası'nda yok...
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