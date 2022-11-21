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Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:10 Son Güncelleme: 21.11.2022 18:30

İngilizler gol olup yağdı! Dünya Kupası'nda İngiltere'den, İran'a tam 6 gol...

İngilizler gol olup yağdı! Dünya Kupası’nda İngiltere’den, İran’a tam 6 gol...

2022 Dünya Kupası'nda ikinci gün heyecanı yaşanıyor. B Grubu'nun ilk maçında İngiltere, İran ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı büyük bir üstünlük sağlayan İngilizler, karşılaşmayı 6-2'lik galibiyetle tamamladı.

İngiltere Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nda nasıl bir savunma dizilişiyle mücadele edeceği üzerine aylardır devam eden tartışmalara aldırış etmeyen teknik direkter Gareth Southgate, geri dörtlüde Trippier, Stones, Maguire ve Shaw'la sahaya çıktı. Deneyimli teknik adam, Maguire ve Shaw ısrarından Dünya Kupası'nda da vazgeçmedi.

Beklendiği gibi İran, güçlü rakibi karşısında geriye yaslanarak ani ataklarla gol bulmayı düşündü ancak ilk yarı boyunca rakip yarı alanda varlık gösteremedi.

19. dakikada takım arkadaşı Hosseini ile çarpışan İranlı file bekçisi Beiranvand, oyuna devam edemedi.

32. dakikadaki kafa vuruşuyla kaleyi yoklayan ancak direği geçemeyen Harry Maguire'in girişiminden 3 dakika sonra milli takımın yurt dışından gelen tek oyuncusu Bellingham, perdeyi açan golü attı: 1-0.

Eleştirilere yanıt verircesine oynayan Maguire'in 43. dakikada indirdiği topu İngiltere'nin bir başka genç yeteneği Saka, çok şık bir vuruşla tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Çözülen İran karşısında yüklenmeye devam eden İngiltere, 45+1. dakikada Raheem Sterling ile bir gol daha bularak soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İngiltere, temposunu koruduğu ikinci yarının 62. dakikasında Saka ile bir gol daha bularak farkı 4'e çıkardı. Kalabalık İngiliz savunmasını kısa paslarla geçen Mehdi Taremi, 65. dakikada skoru 4-1'e getirdi.

İngiltere, 71. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada Jack Grealish'in kaydettiği gollerle farkı 5'e çıkardı: 6-1. İran, 90+13. dakikada Taremi ile penaltıdan bir gol daha buldu ve İngiltere, karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.

Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Majid Hosseini ile Ali Karimi, İran'da ilk 11'de sahaya çıktı.

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İngilizler gol olup yağdı! Dünya Kupası'nda İngiltere'den, İran'a tam 6 gol...
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