İngilizler gol olup yağdı! Dünya Kupası’nda İngiltere’den, İran’a tam 6 gol...

Eleştirilere yanıt verircesine oynayan Maguire'in 43. dakikada indirdiği topu İngiltere'nin bir başka genç yeteneği Saka, çok şık bir vuruşla tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Çözülen İran karşısında yüklenmeye devam eden İngiltere, 45+1. dakikada Raheem Sterling ile bir gol daha bularak soyunma odasına 3-0 önde gitti.