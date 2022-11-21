Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Luis Suarez bombası! Temaslar başladı...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rakiplerine gözdağı veren Galatasaray, transfer için de harekete geçti. Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Dries Mertens gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılıların ocak ayında da yine bu kalibrede bir oyuncuyu transfer edeceği iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Uruguay ekibi Nacional ile sözleşmesi sona eren Luis Suarez'in menajeriyle temasa geçti. Yıldız golcünün şartlarını soran sarı - kırmızılıların Suarez'i ocak ayında kadroya katmak istediği belirtildi.

Son dönemde adı Fenerbahçe ile de anılan Luis Suarez için kaleci Fernando Muslera'nın da devreye girdiği öğrenildi. Deneyimli file bekçisinin milli takımdan arkadaşı Suarez'i Galatasaray'a getirmek için ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Bu sezon 16 resmi maça çıkan 35 yaşındaki Luis Suarez, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.