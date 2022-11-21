Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:30 Son Güncelleme: 21.11.2022 13:45

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo’dan Bruno Fernandes açıklaması! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes arasında yaşananlar gündeme damga vurmuştu. Ronaldo, takımın kampında kendisine soğuk davrandığı belirtilen ve tokalaşma görüntüleri çok konuşulan Bruno Fernandes hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o görüntülerin perde arkası...

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, H Grubu'nda Perşembe günü Gana ile oynayacakları mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Bruno Fernandes ile aralarında sorun olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşı ile aralarında herhangi bir problem olmadığını belirten Portekizli futbolcu, "Bruno Fernandes'le yaşanan olaydan bir önceki hafta beraber oynadık. Uçağı rötar yapmıştı. Tekneyle mi geldin diye sordum. Lütfen, oyunculara benim hakkımda değil Dünya Kupası hakkında soru sorun" dedi.

"KURŞUN GEÇİRMEZ BİRİYİM, DEMİRDEN TAKIM ELBİSE GİYİYORUM"
Son günlerde Manchester United hakkında yaptığı açıklamalar hakkında sorulan soruya da yanıt veren Cristiano Ronaldo, "Zamanlama her şeydir. Sizin açınızdan bakıldığında bazı şeylerin zamanlamasını ayarlamak kolay gözüküyor. Bazen doğruları, bazense yalanları yazıyorsunuz. Başkalarının ne düşündüğüyle alakalı endişelenmem gerekmiyor. İstediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu ve neye inandığımı biliyor. Kurşun geçirmez biriyim. Demir bir takım elbise giyiyorum." ifadelerini kullandı.



BRUNO FERNANDES NE DEMİŞTİ?
Cristiano Ronaldo ile bir sorunu olmadığını söyleyen Bruno Fernandes, "Videonun sesli halini izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çünkü Cristiano benimle şakalaşıyor. Yani her şey normal. Seslerin bile olmadığı bir video nedeniyle dakikalarca eleştirildiğim spor programı gördüm. Cristiano ile sorunumuz yok" şeklinde konuşmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Keskin kalemi ve eşsiz yazıları hiç unutulmayacak
Son dakika haberi: Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti!
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Tokat’ta özel hastanede skandal görüntü! Bakan Koca ‘Toleransımız yok’ diyerek duyurdu: Faaliyeti durduruldu
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! 3 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı
Aslı Baykal'ın verdiği zekice yanıt CHP medyasını nakavt etti! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler
Yalı Çapkını Kazım Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım öldü mü, çıktı mı, dizinin gerçek hikayesinde ölüyor mu?
Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir, mesleği nedir? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
BUGÜN OKUL VAR MI YOK MU? 21 Kasım 2022 Pazartesi okullar açık mı, ders işlenecek mi? 2022-2023 MEB takvimi!
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA