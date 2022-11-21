Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo’dan Bruno Fernandes açıklaması! O görüntülerin perde arkası ortaya çıktı...

"KURŞUN GEÇİRMEZ BİRİYİM, DEMİRDEN TAKIM ELBİSE GİYİYORUM"

Son günlerde Manchester United hakkında yaptığı açıklamalar hakkında sorulan soruya da yanıt veren Cristiano Ronaldo, "Zamanlama her şeydir. Sizin açınızdan bakıldığında bazı şeylerin zamanlamasını ayarlamak kolay gözüküyor. Bazen doğruları, bazense yalanları yazıyorsunuz. Başkalarının ne düşündüğüyle alakalı endişelenmem gerekmiyor. İstediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu ve neye inandığımı biliyor. Kurşun geçirmez biriyim. Demir bir takım elbise giyiyorum." ifadelerini kullandı.