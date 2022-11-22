Dünya Kupası D Grubu’nda Fransa ile Avustralya karşılaşıyor

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, 2022 Katar'da D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşıyor. İki ülke milli takımları daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünü Fransa kazanırken, bir karşılaşmadan Avustralya galip ayrıldı.

CANLI | FRANSA - AVUSTRALYA

Avustralya, 2001'deki Konfederasyon Kupası maçında güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Fransa rakibiyle oynadığı 4 maçta 9 gol atarken, kalesinde 3 gole gördü.

Fransa, turnuva öncesinde Doha'da gerçekleştirilen antrenmanda kalçasından sakatlanan ve kadrodan çıkarılan oyuncu Karim Benzema'nın üzüntüsünü yaşıyor...

Benzema'nın formunun zirvesinde olduğu ve Ballon d'Or kazandığı yıl sakatlık yaşaması, büyük kayıp olarak yorumlanıyor. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da N'golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.

İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Pavard, Upamecano, Hernandez, Konate, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud.

Avustralya: Ryan, Atkinson, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Mooy, McGree, Irvine, Leckie, Duke, Goodwin.