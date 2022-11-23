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Giriş Tarihi: 23.11.2022 21:27 Son Güncelleme: 23.11.2022 22:46

Belçika, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Kanada karşısında! Süper Lig'den iki isim 11'de...

AA
Belçika, Dünya Kupası’ndaki ilk sınavında Kanada karşısında! Süper Lig’den iki isim 11’de...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'ndaki ilk maçında yarın Kanada ile karşılaşıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz maçta ilk 11'ler belli olurken, Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson Kanada'da, Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ise Belçika'da sahada bulunuyor.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşılaşıyor.

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan mücadeleyi, Zambiyalı hakem Janny Sikazwe yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Carrasco, Hazard, Batshuayi

Kanada: Borjan; Johnston, Vitoria, Miller, Laryea, Hoilett, Eustaquio, Atiba Hutchinson, Buchanan, David, Davies

CANLI | Belçika 1-0 Kanada

GOL | 44' Batshuayi

Rusya 2018'de dünya üçüncüsü olarak tarihinin en iyi derecesini elde eden Belçika, gruplarda oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Thibaut Courtois'e kaleyi emanet eden Belçika, Kevin de Bruyne'nin yanı sıra Süper Lig'de forma giyen Dries Mertens ve Michy Batshuayi gibi yıldızlara sahip.

Fenerbahçe'de oynayan 29 yaşındaki Batshuayi, ligde 7 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Uyluk sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla süre alamayan Romelu Lukaku'nun ekim ayında Inter formasıyla sadece yarım saat sahada kalması teknik direktör Roberto Martinez'i düşündürüyor.

Tarihinde bir kez katıldığı kupada (1986 Meksika) henüz golü ve puanı bulunmayan Kanada'nın önceliği ise puan cetvelinde üst sıraları zorlamak olacak.

John Herdman yönetimindeki Kanada'nın kadrosunda sakatlıktan yeni çıkan Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile Hataysporlu Samuel Adekugbe bulunuyor.

İki takım arasındaki tek maçı Belçika, 2-0'lık skorla kazandı.

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Belçika, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Kanada karşısında! Süper Lig'den iki isim 11'de...
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