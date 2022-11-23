Fenerbahçe’de Miha Zajc’ın alternatifi Matheus Martinelli

Fenerbahçe, Ocak ayındaki ara transfer döneminde önemli bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor. Sözleşmesinin son senesini yaşayan ve henüz yeni kontrata imza atmayan Miha Zajc'ın takımdan ayrılması durumunda Fener yönetimi Brezilyalı merkez orta saha için harekete geçti.

Sarı-Lacivertli kurmaylar Fluminense'de forma giyen 21 yaşındaki merkez orta saha Matheus Martinelli'nin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu transfer için yine de Zajc'ın son kararına göre hareket edilecek.