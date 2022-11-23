Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de Miha Zajc'ın alternatifi Matheus Martinelli
Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:07

Fenerbahçe’de Miha Zajc'ın alternatifi Matheus Martinelli

Fenerbahçe’de Miha Zajc’ın alternatifi Matheus Martinelli

Fenerbahçe'de Miha Zajc sözleşme uzatmamakta direnirse Ocak’ta satışına izin verilecek. Fenerli kurmaylar, Zajc’ın alternatifi olarak Fluminense’de forma giyen Matheus Martinelli’yi belirledi. 21 yaşındaki Brezilyalı’nın menajeri ile de ilk temas gerçekleşti.

Fenerbahçe, Ocak ayındaki ara transfer döneminde önemli bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor. Sözleşmesinin son senesini yaşayan ve henüz yeni kontrata imza atmayan Miha Zajc'ın takımdan ayrılması durumunda Fener yönetimi Brezilyalı merkez orta saha için harekete geçti.

Sarı-Lacivertli kurmaylar Fluminense'de forma giyen 21 yaşındaki merkez orta saha Matheus Martinelli'nin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu transfer için yine de Zajc'ın son kararına göre hareket edilecek.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Sözleşme uzatmayan Zajc'a İtalya ve Almanya'dan teklifler olduğu, eğer yeni sözleşmeye imza atmamakta direnmesi durumunda oyuncunun bedava gitmemesi için ocak ayında transferine izin verileceği ifade ediliyor.

Zajc'ın kararı olumsuz olursa Fenerbahçe yönetimi Martinelli'nin menajerinin ardından kulübü ile de temasa geçecek. Merkez orta saha dışında ön libero ve 10 numaralı mevkilerde de forma giyen 21 yaşındaki Martinelli'nin piyasa değeri 4 milyon Euro civarında. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Uzmanlar İstanbul ve Ankara’da da hissedilen Düzce depremini değerlendirdi: Gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA HABERİ! Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi
SON DAKİKA | Terör yuvalarına ağır bombardıman! SMO hazırlıklarını yaptı: Emir bekliyor
ABD’ye ‘Bölgeyi terk et’ mesajı
SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Türkiye'de ilk dünyada 5. sırada olacak: Yusufeli Barajı açıldı
Hıncal Abi'ye veda! Türk basınının asırlık çınarıydı
Alay konusu oldular
Çok dindarsın ya...
Osman Bey ve İsmihan Sultan karşı karşıya! Büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ nefesleri kesecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’de Miha Zajc'ın alternatifi Matheus Martinelli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA