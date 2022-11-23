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Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:14

Galatasaray, Memphis Depay'ı sezon sonuna bıraktı!

Galatasaray, Memphis Depay’ı sezon sonuna bıraktı!

Kadrosuna bir forvet takviyesi yapması beklenen Galatasaray, gündemine gelen Memphis Depay için beklenen hamleyi sezon sonunda yapacağı öğrenildi.

İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Memphis Depay için Sarı-Kırmızılı yönetimin planı belli oldu. İdarecilerin Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncunun transferi için ocak ayı yerine sezon sonunda hamle yapacağı öğrenildi. Forvet bölgesinde Bafetimbi Gomis ve Seferovic'ten istediği katkıyı henüz alamayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde İcardi'ye alternatif aradığı ve bu doğrultuda Hollandalı yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.

BARCA'DA KALIRSA HAMLE YAPILACAK
Sarı-Kırmızılı kurmayların Barcelona'da bu sezon istediği şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncunun ara transferde başka bir takıma gitmemesi halinde Memphis Depay'ı kadroya katmak için hamle yapacağı belirtildi. Hollandalı futbolcunun ara transferde ayrılması durumunda ise Cimbom başka isimlerle temasa geçecek. Bu sezon takımı ile sadece 3 maça çıkan Depay'ın kontratı 2023'te sona erecek. (Takvim)

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Galatasaray, Memphis Depay'ı sezon sonuna bıraktı!
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