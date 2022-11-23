Galatasaray, Memphis Depay’ı sezon sonuna bıraktı!

İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Memphis Depay için Sarı-Kırmızılı yönetimin planı belli oldu. İdarecilerin Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncunun transferi için ocak ayı yerine sezon sonunda hamle yapacağı öğrenildi. Forvet bölgesinde Bafetimbi Gomis ve Seferovic'ten istediği katkıyı henüz alamayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde İcardi'ye alternatif aradığı ve bu doğrultuda Hollandalı yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.