Guillermo Ochoa kimdir? Guillermo Ochoa kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımda oynuyor?

Guillermo Ochoa ile ilgili detaylar merak konusu olarak Guillermo Ochoa kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

GUILLERMO OCHOA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Guillermo Ochoa biyografisi ve tüm detaylar şöyle;

Francisco Guillermo Ochoa Magaña (d. 13 Temmuz 1985, Guadalajara), Meksikalı kaleci. CF América ve Meksika millî takımının formasını giymektedir.

FIFA 08 ve FIFA 09 oyunlarının Kuzey Amerika kapağında yer almıştır.

GUILLERMO OCHOA BAŞARILARI

KULÜP

Club América

Meksika Ligi (1): 2005 Clausura

Campeón de Campeones (1): 2005

CONCACAF Şampiyonlar Ligi (1): 2006

InterLiga (1): 2008

ULUSLARARASI

Meksika millî takımı

CONCACAF Altın Kupa (4): 2009, 2011, 2015, 2019

KİŞİSEL

CONCACAF Altın Kupa - Turnuvanın Takımı: 2009

IFFHS - En İyi Meksikalı Kaleci: 2000-2010