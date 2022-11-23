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Giriş Tarihi: 23.11.2022 18:24 Son Güncelleme: 23.11.2022 19:21

İspanya, ilk maçında Kosta Rika ile karşılaşıyor

İspanya, ilk maçında Kosta Rika ile karşılaşıyor

2022 Dünya Kupası E Grubu ilk karşılaşmasında İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Al Thumama Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi hakem Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakem Mohammed Abdulla yönetiyor.

Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından İspanya, 2022 Katar'da E Grubu'ndaki ilk maçını Kosta Rika ile yapıyor. Al Thumama Stadı'nda TSİ 19.00'de başlayan mücadelede, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hakem Muhammed Abdulla düdük çalıyor.

CANLI | İspanya 2-0 Kosta Rika

GOL | 11' Olmo
GOL | 21' Asensio

İki ülke milli takımları daha önce 3 kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini İspanya kazanırken, 1 karşılaşma berabere sona erdi. İspanya bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 3 gol yedi.

Grubun diğer maçı ise Khalifa Stadı'nda TSİ 16.00'da Almanya ile Japonya arasında yapılacak.

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Asensio, Olmo

Kosta Rika: Navas, Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras

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