İspanya, ilk maçında Kosta Rika ile karşılaşıyor

Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından İspanya, 2022 Katar'da E Grubu'ndaki ilk maçını Kosta Rika ile yapıyor. Al Thumama Stadı'nda TSİ 19.00'de başlayan mücadelede, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hakem Muhammed Abdulla düdük çalıyor.
CANLI | İspanya 2-0 Kosta Rika
GOL | 11' Olmo
GOL | 21' Asensio
İki ülke milli takımları daha önce 3 kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini İspanya kazanırken, 1 karşılaşma berabere sona erdi. İspanya bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 3 gol yedi.
Grubun diğer maçı ise Khalifa Stadı'nda TSİ 16.00'da Almanya ile Japonya arasında yapılacak.
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Asensio, Olmo
Kosta Rika: Navas, Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras