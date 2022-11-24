Adrian Sut hamlesi!

Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, transfer için düğmeye erken bastı. 1998 doğumlu yabancı kriterlerine uygun futbolcu arayışını sürdüren Fırtına, orta saha oyuncusu Adrian Sut'ta sona yaklaştı. Romanya basını da haberi doğrularken bordo-mavililerin,Teknik ekibin, Rumen oyuncunun potansiyelini yüksek gördüğü belirtilirken, 3 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışıldığı ifade edildi.Sut'un da son şampiyona gelmeyi istediğinin altı çizildi.Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon yakaladığı şampiyonlukta sezon başındaki performansı ile önemli katkısı olan Edgar IE, yaklaşık bir sezondur sakatlığı nedeniyle boştaydı.Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.