Adrian Sut hamlesi!

Trabzonspor, 23 yaşındaki Rumen orta sahanın transferinde sona yaklaştı. İkinci yarı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fırtına, potansiyelini yüksek gördüğü ADRIAN SUT'un kulübü FCSB ile 3 milyon Euro karşılığında el sıkıştı
Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, transfer için düğmeye erken bastı. 1998 doğumlu yabancı kriterlerine uygun futbolcu arayışını sürdüren Fırtına, orta saha oyuncusu Adrian Sut'ta sona yaklaştı. Romanya basını da haberi doğrularken bordo-mavililerin, FCSB'nin 23 yaşındakifutbolcu için anlaşmayayakın olduğunuyazdı. Teknik ekibin, Rumen oyuncunun potansiyelini yüksek gördüğü belirtilirken, 3 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışıldığı ifade edildi. Defansif orta saha ve merkezorta saha bölgelerindeoynayabilen Sut'un da son şampiyona gelmeyi istediğinin altı çizildi.
EDGAR YOLCU
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon yakaladığı şampiyonlukta sezon başındaki performansı ile önemli katkısı olan Edgar IE, yaklaşık bir sezondur sakatlığı nedeniyle boştaydı. 28 yaşındaki stopere,Hollanda'nın Vitesse kulübütalip oldu. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bordo-maviliformayı toplam 55 kez terletenEdgar 2 gol, 3 asist üretti.