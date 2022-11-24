Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün pro lisans eğitim programında yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 dönemi UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ilk yüz yüze eğitim etabı İstanbul'da yapıldı.

İletişim temalı bu modülde daha önce Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yer aldığı 'Antrenör - Oyuncu İletişimi' ve Atakaş Hatayspor Antrenörü Volkan Demirel ile teknik ekibinin katıldığı 'Antrenör - Teknik Ekip İletişimi' başlıklı oturumlar düzenlenmişti. Programın son gününde ise iletişim ile ilgili üç konu daha ele alındı.





İlk olarak UEFA Hakem Koçu Burçin Keskin, 'Antrenör- Hakem İletişimi' üzerine bir sunum yaptı. Sunumun ardından soru- cevap bölümüne geçildi. Günün ikinci konuğu ise Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün'dü. Bu bölümde ise 'Antrenör - Yönetici İletişimi ' temalı interaktif bir söyleşi gerçekleştirildi. Son olarak gazeteci ve medya yöneticisi Serkan Korkmaz, 'Antrenör-Medya İletişimi' ile ilgili görüşlerini aktardı, ardından aday antrenörlerin sorularını yanıtladı. Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, tüm konuklara teşekkür plaketi takdim etti.