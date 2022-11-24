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Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:05

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün pro lisans eğitim programında yer aldı

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün pro lisans eğitim programında yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 dönemi UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ilk yüz yüze eğitim etabı İstanbul'da yapıldı.Eğitimde Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün de yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 dönemi UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ilk yüz yüze eğitim etabı İstanbul'da yapıldı.

İletişim temalı bu modülde daha önce Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yer aldığı 'Antrenör - Oyuncu İletişimi' ve Atakaş Hatayspor Antrenörü Volkan Demirel ile teknik ekibinin katıldığı 'Antrenör - Teknik Ekip İletişimi' başlıklı oturumlar düzenlenmişti. Programın son gününde ise iletişim ile ilgili üç konu daha ele alındı.



İlk olarak UEFA Hakem Koçu Burçin Keskin, 'Antrenör- Hakem İletişimi' üzerine bir sunum yaptı. Sunumun ardından soru- cevap bölümüne geçildi. Günün ikinci konuğu ise Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün'dü. Bu bölümde ise 'Antrenör - Yönetici İletişimi ' temalı interaktif bir söyleşi gerçekleştirildi. Son olarak gazeteci ve medya yöneticisi Serkan Korkmaz, 'Antrenör-Medya İletişimi' ile ilgili görüşlerini aktardı, ardından aday antrenörlerin sorularını yanıtladı. Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, tüm konuklara teşekkür plaketi takdim etti.

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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün pro lisans eğitim programında yer aldı
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