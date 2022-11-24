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Giriş Tarihi: 24.11.2022 21:32 Son Güncelleme: 24.11.2022 21:37

“Sambacılar" Dünya Kupası'nda sahne alıyor!

AA
“Sambacılar Dünya Kupası’nda sahne alıyor!

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında bugün saat 22.00'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İşte tüm detaylar...

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında bugün saat 22.00'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE İLK 11'LER

Brezilya: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison

Sırbistan: Vanja; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic; Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic

Lusail Stadı'nda yapılacak G Grubu müsabakası, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.

1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", yıldız futbolcusu Neymar'ın liderliğinde 20 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçını Brezilya 2-0 kazanmıştı.

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“Sambacılar" Dünya Kupası'nda sahne alıyor!
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