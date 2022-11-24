Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek’ten büyük fedakarlık! İşte kalem kalem yapılan ödemeler...

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan kongrede başkanlığa seçilen Dursun Özbek, 14 Haziran'da mazbatasını aldı. Özbek başkanlığındaki yönetim, 5 ayı devirdikleri görev süresinde 900 milyon TL'ye yakın ödeme gerçekleştirdi.
Galatasaray Adası'nı yeniden inşa ederek işbaşı yapan Özbek ve kurmayları, Kemerburgaz'a kazmayı vurdu, Mecidiyeköy projesini 1 milyar TL gelir getirecek şekilde revize etti ve sıfırdan futbol takımı kurdu. Yönetim, 900 milyon TL'lik ödemeyi Avrupa Kupası ve Token gibi önemli gelirlerinden mahrum kalarak gerçekleştirdi.
İşte ödeme listesi:
-Nelsson, Cicaldau, Morutan, Barış Alper, Berkan ve Sacha Boey'in 5 milyon Euro'yu bulan bonservis taksitleri ödendi.
-Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu kullanıldı.
-Eski oyunculardan Mariano'nun 500 bin Euro'luk alacağı kapatıldı.
-20 milyon TL'lik vergi borcu ödemesi yapıldı.
-Transfere 3-4 yıllık vadelere yayılarak 27 milyon Euro bonservis harcandı.
-Vergiyle birlikte 50 milyon Euro maliyetli futbol takımına her ay 5 milyon Euro ödeniyor.
BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN: DURSUN BAŞKAN 5 AYA 3 YILLIK İCRAAT SIĞDIRDI
Dursun Özbek ve yönetimi 5 ayda üç yıllık icraat yaptı.
1- Ada'nın tapularını aldı. Kısa sürede hizmete açtı.
2- 2017'de aldığı Kemerburgaz'ı tapusuyla G.Saray'ın malı yaptı. Hemen kazmayı vurdu.
3- Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir takım yaptı. Bugün G.Saray'dan 5 oyuncu Dünya Kupası'nda.
4- Mecidiyeköy'deki binaya el atıldı, G.Saray'a 1 milyar liralık katkı sağlayacak.
5- Bankalar Birliği'nden çıkmaya hazırlanıyor. İlk etapta 800 milyon TL yatırılacak. Florya'ya kazma vurulunca da diğer 800 milyon TL ödenecek.
6- Burak Elmas'ın 30 milyon Euro'ya kurduğu kadro ligi 13. bitirmişti. Bu sezon aynı paraya daha güçlü, yıldızlarla dolu bir kadro kuruldu.
7- Sezon başı 525 milyon TL'lik sponsorluk hedefi konuldu. Ancak sadece ilk 5 ayda 18 yeni sponsordan 450 milyon TL'lik gelir geldi.