Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek’ten büyük fedakarlık! İşte kalem kalem yapılan ödemeler...

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan kongrede başkanlığa seçilen Dursun Özbek, 14 Haziran'da mazbatasını aldı. Özbek başkanlığındaki yönetim, 5 ayı devirdikleri görev süresinde 900 milyon TL'ye yakın ödeme gerçekleştirdi.

Galatasaray Adası'nı yeniden inşa ederek işbaşı yapan Özbek ve kurmayları, Kemerburgaz'a kazmayı vurdu, Mecidiyeköy projesini 1 milyar TL gelir getirecek şekilde revize etti ve sıfırdan futbol takımı kurdu. Yönetim, 900 milyon TL'lik ödemeyi Avrupa Kupası ve Token gibi önemli gelirlerinden mahrum kalarak gerçekleştirdi.

İşte ödeme listesi:

-Nelsson, Cicaldau, Morutan, Barış Alper, Berkan ve Sacha Boey'in 5 milyon Euro'yu bulan bonservis taksitleri ödendi.

-Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu kullanıldı.

-Eski oyunculardan Mariano'nun 500 bin Euro'luk alacağı kapatıldı.

-20 milyon TL'lik vergi borcu ödemesi yapıldı.

-Transfere 3-4 yıllık vadelere yayılarak 27 milyon Euro bonservis harcandı.

-Vergiyle birlikte 50 milyon Euro maliyetli futbol takımına her ay 5 milyon Euro ödeniyor.

BİR GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN: DURSUN BAŞKAN 5 AYA 3 YILLIK İCRAAT SIĞDIRDI

Dursun Özbek ve yönetimi 5 ayda üç yıllık icraat yaptı.

1- Ada'nın tapularını aldı. Kısa sürede hizmete açtı.

2- 2017'de aldığı Kemerburgaz'ı tapusuyla G.Saray'ın malı yaptı. Hemen kazmayı vurdu.

3- Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir takım yaptı. Bugün G.Saray'dan 5 oyuncu Dünya Kupası'nda.

4- Mecidiyeköy'deki binaya el atıldı, G.Saray'a 1 milyar liralık katkı sağlayacak.

5- Bankalar Birliği'nden çıkmaya hazırlanıyor. İlk etapta 800 milyon TL yatırılacak. Florya'ya kazma vurulunca da diğer 800 milyon TL ödenecek.

6- Burak Elmas'ın 30 milyon Euro'ya kurduğu kadro ligi 13. bitirmişti. Bu sezon aynı paraya daha güçlü, yıldızlarla dolu bir kadro kuruldu.

7- Sezon başı 525 milyon TL'lik sponsorluk hedefi konuldu. Ancak sadece ilk 5 ayda 18 yeni sponsordan 450 milyon TL'lik gelir geldi.