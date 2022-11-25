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Giriş Tarihi: 25.11.2022 21:52

İngiltere, ikinci galibiyeti için ABD karşısında (CANLI)

İngiltere, ikinci galibiyeti için ABD karşısında CANLI

2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan İngiltere, ABD ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, saat 22.00’de başladı. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

CANLI | İNGİLTERE 0-0 ABD

İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.

İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane

ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Adams, McKennie, Musah; Weah, Pulisic, Wright

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İngiltere, ikinci galibiyeti için ABD karşısında (CANLI)
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