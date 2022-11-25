İngiltere, ikinci galibiyeti için ABD karşısında (CANLI)

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

CANLI | İNGİLTERE 0-0 ABD

İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.

İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane

ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Adams, McKennie, Musah; Weah, Pulisic, Wright