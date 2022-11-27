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Giriş Tarihi: 27.11.2022 15:58 Son Güncelleme: 27.11.2022 16:49

Belçika, gruptaki ikinci maçında Fas ile karşı karşıya geliyor -CANLI-

Belçika, gruptaki ikinci maçında Fas ile karşı karşıya geliyor -CANLI-

2022 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçlarda Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor. İlk maçta Kanada'yı 1-0 yenen Belçika, Hırvatistan ile berabere kalan Fas'ı yenerek üst tura yükselmeyi garantilemek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

2022 Dünya Kupası'nda heyecan, F Grubu'ndaki maçlarla devam ediyor.

İlk maçında Kanada'yı 1-0 mağlup eden Belçika, Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Fas'ı yenerek üst turu garantilemek istiyor. Fas ise, alacağı puan ya da puanlarla iddiasını sürdürmeyi planlıyor.

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Belçika 0-0 Fas (İlk yarı sona erdi)

İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Alderweireld, Castagne, Vertonghen, Meunier, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi

Fas: Bono, Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri

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Belçika, gruptaki ikinci maçında Fas ile karşı karşıya geliyor -CANLI-
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