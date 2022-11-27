Fırsat zamanı

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Giriş Tarihi: 27.11.2022

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YUNUS EMRE SEL
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Trabzonsporlu gençler, uzun arada kendini göstermek için yarışıyor. Bordo-mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, Antalya kampındaki hazırlık maçlarında takımda fazla forma şansı bulamayan oyuncularına şans tanıyacak

Trabzonsporlu gençler, uzun arada kendini göstermek için yarışıyor. Bordo-mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, Antalya kampındaki hazırlık maçlarında takımda fazla forma şansı bulamayan oyuncularına şans tanıyacak
Naci Ünüvar (19), Montasser Lahtimi (21), Kerem Şen (20) ve Taha Tepe (21) gibi isimlerin gösterecekleri performans dikkatle takip edilecek. İyi olmaları halinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Aralık'ta oynanacak Samsunspor maçında ve Süper Lig'de de bu isimlere şans tanınacak.

1 MİLYON 'LUK PAZARLIK
Trabzonspor'un FCSB'den Adrian Gheorghe Sut'u transfer gündemine aldığını yazan Rumen basını, taraflar arasında pazarlıkların devam ettiğini kaydetti. Oyuncunun menajeri İstanbul'a getirilirken FCSB Başkanı Becali'nin 3 milyon Euro'dan aşağı inmediği, bordo-mavililerin ise 2 milyon Euro'da direttiği ifade edildi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da çok beğendiği belirtildi.

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