Fırsat zamanı

Trabzonsporlu gençler, uzun arada kendini göstermek için yarışıyor. Bordo-mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, Antalya kampındaki hazırlık maçlarında takımda fazla forma şansı bulamayan oyuncularına şans tanıyacakİyi olmaları halinde Ziraat TürkiyeKupası'nda 21 Aralık'ta oynanacakSamsunspor maçında ve Süper Lig'dede bu isimlere şans tanınacak.Trabzonspor'un FCSB'den Adrian Gheorghe Sut'u transfer gündemine aldığını yazan Rumen basını, taraflar arasında pazarlıkların devam ettiğini kaydetti. Oyuncunun menajeri İstanbul'a getirilirken FCSB Başkanı Becali'nin 3 milyon Euro'dan aşağı inmediği, bordo-mavililerin ise 2 milyon Euro'da direttiği ifade edildi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da çok beğendiği belirtildi.