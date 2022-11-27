Hırvatistan ile Kanada’nın ilk randevusu başladı!

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşılaşıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja, Perisic

Kanada: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Davies, Laryea, Buchanan, Hutchinson, Eustáquio, Larin, David

CANLI | Hırvatistan 1-0 Kanada

GOL | 2' Alphonso Davies

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakada Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çalıyor.

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.

Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip oldu.