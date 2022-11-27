Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hırvatistan ile Kanada'nın ilk randevusu başladı!
Giriş Tarihi: 27.11.2022 18:58 Son Güncelleme: 27.11.2022 19:03

Hırvatistan ile Kanada'nın ilk randevusu başladı!

AA
Hırvatistan ile Kanada’nın ilk randevusu başladı!

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşılaşıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşılaşıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja, Perisic

Kanada: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Davies, Laryea, Buchanan, Hutchinson, Eustáquio, Larin, David

CANLI | Hırvatistan 1-0 Kanada

GOL | 2' Alphonso Davies

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakada Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çalıyor.

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.

Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın son sözleri yürekleri dağladı
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Düzce’de bir deprem daha!
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
Herkes çifte vatandaş olacak
SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'
Akıllarına 84 yıl sonra gelmiş
750 metrekarelik kral dairesi
Turizmde kış güneşi
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırvatistan ile Kanada'nın ilk randevusu başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA