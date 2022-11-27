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Giriş Tarihi: 27.11.2022 22:00 Son Güncelleme: 27.11.2022 22:13

İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez karşılaşıyor!

AA
İspanya ile Almanya, Dünya Kupası’nda 5. kez karşılaşıyor!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya geliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya geliyor.

Al Bayt Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 22.00'de başladı. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

İspanya: Unai Simón; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Ferrán Torres, Asensio, Dani Olmo

Almanya: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum: Kimmich, Goretzka; İlkay, Musiala, Gnabry; Müller

CANLI | İspanya 0-0 Almanya

Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.

Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez karşılaşıyor!
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