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Giriş Tarihi: 27.11.2022 23:11

TFF'den olaylı maç sonrası kınama! Gerekli işlemler ve soruşturma başlatıldı...

DHA
TFF’den olaylı maç sonrası kınama! Gerekli işlemler ve soruşturma başlatıldı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tatil edilen Göztepe - Altay maçında yaşanan saha ve tribün olaylarını kınadı. İşte tüm detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tatil edilen Göztepe - Altay maçında yaşanan saha ve tribün olaylarını kınadı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan TFF 1. Lig karşılaşmasında yaşanan olayları ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyoruz.

İzmir'in rekabet içindeki iki güzide kulübünün futbol sahasındaki mücadelesinin bir şölene dönüşmesi beklenirken; Fair Play ruhundan ve sporun birleştirici kültüründen nasibini almamış saldırganların, insan hayatını tehlikeye atan bu tip davranışları kesinlikle kabul edilemez.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olaydan hemen sonra iki kulübün başkanlarını arayarak bilgi almış, Göztepe ve Altay camialarına geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.

Yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen karşılaşmada, bazı futbolseverlerin atılan işaret fişeği nedeniyle yaralanmış olmasının derin üzüntüsü içindeyiz. Yaralanan futbolseverlere acil şifalar dilerken, sahaya giren saldırganın şiddetine maruz kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e de geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz.

Göztepe - Altay karşılaşmasıyla ilgili gerekli işlemler ve soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak olayın adli sürecinin de takipçisi olacağız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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TFF'den olaylı maç sonrası kınama! Gerekli işlemler ve soruşturma başlatıldı...
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